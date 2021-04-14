Известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, предстала в сияющем платье

Ольга начинала свою карьеру с модельного бизнеса, пишет Politeka.net. После этого последовали роли в кино.

Сейчас артистка активно ведет свой Инстаграм, в котором часто вспоминает о работе, представая в самых интересных образах. В этот раз Куриленко позировала в сияющем платье на молнии, которое хорошо подчеркнуло достоинства фигуры при приглушенном свете.

Красивая прическа и легкий макияж завершили образ. Взгляд у артистки казался дерзким и страстным одновременно.

За два часа публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

«Я не могу уснуть, думая о тебе. После того, как снова посмотрел фильм "Хитмэн" 😍😍», «Хорошего дня, моя милая Ольга 🍃🌷🌻🌸🌼», «иногда мы не можем объяснить, что мы видим в человеке, но этот человек просто заставляет тебя чувствовать то, что другой не может", "Ты тоже милая", "Ооо люблю эстетику 😍", "Кофе с большим количеством сахара ❤️🔥😘", "красивое платье идеально тебе идет", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске (Запорожская область).

С детства звезда путешествовала вместе с мамой. Так, один раз в Москве Ольга попалась на глаза женщине-скауту международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделлинге.

Уже в 16 лет Куриленко, подписав выгодный контракт, отправилась в Париж.

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