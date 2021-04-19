Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко стала очень популярной западной актрисой. Девушка еще в юности покинула Украину и активно строит карьеру. Не забывает красотка и об Инстаграм, где каждый день публикует фотографии.

В этот раз красотка показалась в блузе и с шикарной прической. Ольга загадочно смотрела, демонстрируя идеальную внешность, которую подчеркнула свежим мейкапом.

"Начни свой понедельник правильно!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая", "бесконечно красивая", "Прекрасный способ начинать каждое утро", "Красивая женщина", "Удачной недели", "Супер красивая", "Выглядит красиво!", "С таким прицелом? наверняка!"

Мы писали, что известная украинская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике, прокатившись на борту яхты.

На снимке Куриленко показала, как наслаждается морской прогулкой. Актриса позирует в минималистичном купальнике-бикини на тонких завязочках. Наряд с пестрым принтом позволяет красотке продемонстрировать свою подтянутую фигуру.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко в кружевах и с массивным кулоном покорила чувственным образом

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