Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", показала себя в свежем образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже множество лет живет за пределами Украины, активно развивая свою карьеру актрисы. Девушка снялась и снимается во множестве кинокартин, но одна из самых запоминающихся ролей остается в фильме про Джеймса Бонда. Ольга не забывает и о социальных сетях, где каждый день публикует фотографии.

В этот раз красотка была в белом наряде с кружевным декольте, а образ дополнила украшением на шее. Волосы у актрисы были немного растрепаны, а смотрела Куриленко прямо в камеру чувственным взглядом.

"Воскресный отдых", - написала Ольга и добавила смайлик поцелуя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Прекрасное воскресное фото", "Великолепная", "Я буду ждать тебя в Аргентине", "С воскресеньем, передаю привет из любимого Чили", "Вы шикарны !!!!!!!! Доброго воскресенья !!!", "Прекрасный снимок", "Ольга, вы читали автора Дениса Прошкин. Интересно узнать, как он вам", "на итальянском языке: завораживающе", "Снимайте как можно больше фильмов. На данный момент ты лучшая", "томное воскресенье, красиво".

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