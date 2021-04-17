Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, заговорив о субботе

Как пишет Politeka.net, Ольга уже давно живет и строит карьеру актрисы за пределами Украины. Девушка в юном возрасте покинула страну, попробовав себя изначально в качестве модели, а потом пошла в кинокартины.

В этот раз Куриленко опубликовала фото в Инстаграм, где показала чувственный образ в платье. Красотка отвела взгляд от камеры, а волосы оставила распущенными. Снимок был черно-белым, что придало особой атмосферы образу Ольги.

"Надеюсь, вам понравилась суббота", - написала красотка.

Фанаты сразу засыпали звезду лайками и комментариями:

"Прекрасная", "Люблю тебя", "Я люблю тебя", "Да, сегодня завершаю новую картину с морем", "Слои печали в этом взгляде ... Красиво", "Всегда такая красивая", "Я просто начал наслаждаться этим, потому что только что увидел тебя", "Удивительная женщина".

Мы писали, что актриса Ольга Куриленко продемонстрировала идеальные формы в платье с откровенным вырезом.

Куриленко позировала в черном платье с оригинальным декольте и большим вырезом на груди, продемонстрировав роскошный бюст во всей красе. Дополнили образ броские украшения — колье и браслет с бриллиантами, а также сережки.

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