Украинская актриса Ольга Куриленко, прославившаяся благодаря сыгранной роли девушки Бонда, показала редкий кадр в обнимку со знаменитым актером

Как передает Politeka.net Ольга разместила фото в обнимку с известным актером Тони Люном. Девушка подписала кадр: "Охота с Тони Люном".

Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте покинула Украину и окончила школу моделей. Но довольно быстро красотка сменила сферу деятельности - стала актрисой.

Тони Люн Чу Вай известен своими ролями в фильмах "Прах времен", "Великий мастер", а также стало известно, что Тони снимется в фильме "Шанґ-Чи и Легенда Десяти Колец".

Ольга Куриленко и Тони Люн сыграли главные роли в полицейском экшен-триллере студии Shanghai Film Group "Охота на лис", видимо звезда разместила кадр из данного фильма на своей странице.

Поклонники не перестают восхищаться девушкой, они пишут ей комплименты и много приятных слов в ее адрес:

"Ты выглядишь безупречно, такая естественная красота❤️", "Счастливый парень", "Ух ты, великий Тони Люн. Он должен приехать в Голливуд и добиться здесь успеха 🔥", "Наша Бердянская девочка)", "я ревную", "Убери руки от моей женщины !!! 😂😂😇", "Название фильма - "Охота на лис" или "Охота"?", "Ты и Мандарин", — написали поклонники.

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