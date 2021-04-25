Популярная модель и актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в горячем образе

Артистка приобрела огромную популярность после выхода фильма голливудской картины "Квант милосердия", пишет Politeka.net. После этого на звезду посыпались предложения на съемки в самых разных фильмов.

Благодаря эффектной внешности и таланту звезда не теряет популярность и сейчас. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, в которой нередко показывает кадры кинолент со своим участием.

В этот раз Ольга решила вспомнить свою роль в фильме "Человек ноября" с Пирсом Броснаном. На фото актрису можно было не узнать - рыжий парик, облегающее платье и яркий макияж - настоящая бестия.

"На съемках "Человек ноября"", - написала Куриленко.

За полчаса публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Шикарная девочка во всех ролях🔥", "Мне очень понравился этот фильм!», «Это был мой любимый фильм», «Мой любимый боевик о шпионаже с одним из моих любимых актеров Пирсом Броснаном 👍 а героиня Ольги Элла «Элис Фурнье» горяча 🔥 и неотразима ... 🤩 Обожаю ❤ "," Хороший фильм 👏👍🙏", "Вау так мило и красиво ❤️", "Просто смотрел фильм 👍 а потом увидел эту героиню здесь, здорово 👏", "Идеальная женщина ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске (Запорожская область). Начинала она свой путь в качестве модели, уже в 16 лет выгодно подписав контракт и уехав в Париж.



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