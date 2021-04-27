Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, предстала в разных образах, в которых одинаково эффектна

Артистка приобрела огромную популярность после выхода фильма голливудской картины "Квант милосердия", пишет Politeka.net. На актрису сразу посыпались предложения на съемки в самых разных фильмов.

Красотка спустя годы остается одной из самых известных артисток. Она уже снялась в таких картинах как: "Человек ноября", "Смерть Сталина", "Искатель воды" и других. В частности, артистку также можно заметить вместе с "мистером Бином" актером Роуэном Аткинсоном в комедийных фильмах об агенте Джонни Инглиш.

В этот раз красотка решила вспомнить свои образы с вызывающе красной помадой - она блистала на экранах, благодаря последнему фильму, в котором впечатлила "мистера Бина".

"Возвращение к работе с Роуэном Аткинсоном на съемках «Джонни Инглиша» 😊", - написала Ольга.

На кадрах красотка, родом из Украины, впечатляет яркой внешностью при макияже и в соблазнительных нарядах.

За 40 минут публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев.

"Красотка!🔥", "Звезда 🌟", "Афелия Пуляева", "Шикарная работа", "Отличный фильм 😉🎶», «Великолепная дама 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Выглядишь потрясающе», «Красивая и талантливая», «Веселое кино 🎥 красивые фото❤️», «Прекрасная 😻 детка», «Замечательно 💗 🎀 »,« Красиво 🌹", "Самая удивительная женщина на большом экране 📺

Всегда был без ума от тебя как актрисы

Вы просто невероятная 👌🏻".

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