Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показала роковую красоту на архивном фото

Уроженка Бердянска Куриленко давно перебралась жить в Европу и уже успела прославиться на весь мир. Она известна как модель, а также успешная актриса. Мировую славу Ольге принесла роль девушки Джеймса Бонда, благодаря которой она смогла заявить о себе.

Как пишет Politeka.net, Куриленко поделилась в своем Инстаграм архивным фото, на котором показала свою красоту. На черно-белом снимке актриса позирует, приподнимая волосы одной рукой.

На ней полосатая кофта с глубоким декольте, которое подчеркивает формы Ольги. Дополняют ее образ многочисленные подвески. Свою природную красоту актриса подчеркнула макияжем с акцентом на глаза, который сделал ее взгляд еще более выразительным.

«Сегодня пятница! Замечательных выходных!», - подписала фото актриса.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Красивая», «Огонь», «Люблю», «Восхитительная», «Такая идеальная», «Спасибо, тебе тоже хороших выходных», «Красивый ангел», «Потрясающее фото, и ты выглядишь чудесно и счастливых тебе выходных», «Роковая женщина», «Моя любимая голливудская актриса», «Какой эмейзинг уикэнд?? В воскресенье же Пасха. Холодец, яйца красить )) Паски выпекать и т.д.», - пишут люди.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко показала, чем покорила мировых режиссеров: "Самая красивая...".

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