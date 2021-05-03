Популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время получила широкую известность после выхода на экраны очередной части знаменитой шпионской саги "бондианы", где сыграла роль девушки Бонда. На своей странице в Instagram звезда часто радует публику яркими фото из своей жизни, а в этот раз здорово удивила и даже напугала фанатов, показав лицо с синяками.

На новом фото, которое Ольга сделала сама, она запечатлела себя на съемочной площадке, очевидно, пребывая в образе из нового фильма. Перед камерой актриса появилась в серой толстовке, ее волосы зачесаны и собраны на затылке, а на лице нет макияжа, только синяки на лбу, она с серьезным видом смотрит в камеру. В подписи к фотографии Куриленко написала: "Снова съемки. Сегодня на съемочной площадке!".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотографию звезды, некоторые серьезно заволновались из-за синяков на лице Ольги. "Что не так с твоим лбом, почему на нем синяк?", "Кто по лбу дал?", "Ты лучшая", "Я с нетерпением жду этого. Надеюсь, у вас будет успешная рабочая неделя", "Красотка", "Ты красотка", "Любимая актриса", "О, Боже, что с вашим лицом?", "Я надеюсь, у тебя все хорошо, моя леди", "Что за синяк на лбу?", "Эти красивые глаза девушки 007", "Жду твоего нового фильма", "Интересно у неё седина или она блондинка натуральная", - пишут фанаты в комментариях к фото Ольги.

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