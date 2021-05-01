Популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым образом, выложив фото с соцсеть

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир, дерзкой ролью девушки Бонда в знаменитой шпионской саге "бондиане". В своем микроблоге в Instagram красотка часто радует поклонников фотографиями и видео из своей насыщенной жизни, примеряя разные образы и перевоплощаясь. Так, в этот раз красотка опубликовала в соцсети дерзкое фото, на котором появилась в необычном образе "морячки", а в подписи к нему слегка озадачила фанатов вопросом.

Как видно, на новом черно-белом фото Ольга предстала на обзор публики в образе с морскими мотивами. Перед камерой актриса появилась в черно-белой полосатой кофточке, которая напоминает морскую тельняшку, а на голову надела соответствующую фуражку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она проникновенно и загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Куриленко написала: "Что ты собираешься делать в эти выходные в государственные праздники?". Надо сказать, что этот вопрос немного озадачил некоторых пользователей, особенно земляков актрисы, ведь само собой разумеется, что в эти выходные украинцы будут праздновать Пасху. А другие просто засыпают красотку комплиментами. "Думаю о тебе, Ольга", "У меня день рождения", "Что за красота!", "Ты такая красивая", "Классически красивое лицо", "Кайфуем на майских праздниках", "Яйца красить", "Провести день со старым другом", "Очаровательная", - пишут в комментариях к фото Ольги.

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко в глубоком декольте задала настроение на выходные: "Роковая женщина".

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко очаровала мужчин, распустив волосы: "Выходи за меня замуж".

Также Politeka писала, Украинская девушка Бонда Куриленко показала, чем покорила мировых режиссеров: "Самая красивая...".