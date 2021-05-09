Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль Джеймса Бонда, показала снимки одного из фильмов

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко построила успешную карьеру актрисы, снявшись во множестве картин. Но больше всего украинскому зрителю девушка запомнилась в фильме о Джеймсе Бонде "Квант милосердия", где сыграла роль девушки главного героя. Сейчас актриса активно ведет социальные сети, где регулярно публикует разные фотографии.

На фото Ольга позировала в толстовке и штанах, сидя среди прекрасных псов. Красотка улыбалась, пока черные лохматые пудели смотрели на девушку.

"На съемках «Белого слона» с этим очаровательным букетом!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошая картинка, мне она нравится!", "Красивая", "Сила пуделей", "очень нежный образ, и счастливого для вас воскресенья. Красивая улыбка", "Ты выглядишь так свежо", "Что за красота. Большой привет из Чили. И пусть профессиональные успехи продолжаются", "Великолепная!!! Хорошего дня", "Красивая женщина, поздравляю вас и всего наилучшего, привет из Аргентины, до свидания, друг !!".

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