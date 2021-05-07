Актриса Ольга Куриленко заставила публику разинуть рот от удивления

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, сделанное во время съемок нового фильма с ее участием.

Так, Ольга находилась за городом, запечатлев алый закат. Актриса подняла пальцы вверх, указывая на красоту за спиной. При этом она была практически без косметики и с растрепанным хвостиком, в серой кофте и бронежилете.

"Удивительный закат сегодня на съемочной площадке! #Джорджия #закат #киносъемка", - сообщила она в подписи.

Пользователи сразу же заметили на руке Ольги большую татуировку в виде круглого узора. Ранее рисунка на ее теле замечено не было. Поэтому можно предположить, что Куриленко временно украсила предплечье ради роли.

"Что за татуировка у тебя на предплечье?"

"крутая женщина🔥🔥😍"

"Тату или не навсегда? 😮"

"О, не знал, что у Вас тату😲👍"

"женщина-воин сейчас на миссии, это круто, могучий солдат"

"Красивая татуировка на вашей правой руке"

Напомним, Ольга в 15 лет переехала из родного Бердянска (Запорожская область, Украина) в Москву, где ее пригласили работать в модельное агентство «Red Star». Первый опыт в кино — главная роль в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви» (2005) французского режиссёра Дианы Бертран. В январе 2008 года была выбрана на роль «девушки Джеймса Бонда» в очередном фильме саги про агента 007.

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