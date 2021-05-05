Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как провела время на Кубе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в юности покинула Украину, начал строить карьеру модели, а потом стала полноценной актрисой. Сейчас девушка решила показать, как плодотворно провела время на Кубе.

На фото девушка позировала в одном полотенце, хвастаясь безупречной фигурой. Волосы у Ольги остались распущенными. На втором фото Куриленко показалась более крупным планом, а руками прикрывала бюст.

"Моя первая съемка с моим другом Патриком ван Малдером на Кубе", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Восхитительная женщина", "Слишком шикарно", "Вау классные фото", "Как всегда прекрасная!", "Сколько тебе было лет? Красивая картинка", "Великолепная".

На еще одном фото, которое опубликовал уже сам фотограф, Ольга показалась в бикини. Девушку мужчина снимал снизу, демонстрируя фигуру актрисы.

"Счастливая пятница с Ольгой Куриленко", - написал фотограф.

Моника Беллуччи сразу поставила лайк снимку и написала комментарий: "Огонь".

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