Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как провела время на Кубе
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в юности покинула Украину, начал строить карьеру модели, а потом стала полноценной актрисой. Сейчас девушка решила показать, как плодотворно провела время на Кубе.
На фото девушка позировала в одном полотенце, хвастаясь безупречной фигурой. Волосы у Ольги остались распущенными. На втором фото Куриленко показалась более крупным планом, а руками прикрывала бюст.
"Моя первая съемка с моим другом Патриком ван Малдером на Кубе", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Восхитительная женщина", "Слишком шикарно", "Вау классные фото", "Как всегда прекрасная!", "Сколько тебе было лет? Красивая картинка", "Великолепная".
На еще одном фото, которое опубликовал уже сам фотограф, Ольга показалась в бикини. Девушку мужчина снимал снизу, демонстрируя фигуру актрисы.
"Счастливая пятница с Ольгой Куриленко", - написал фотограф.
Моника Беллуччи сразу поставила лайк снимку и написала комментарий: "Огонь".
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