Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко , которая сыграла в легендарном фильме о Джеймсе Бонде, показала себя на съемках

Как пишет Politeka.net , Ольга еще в подростковом возрасте покинула Украину, покорив Европу и Голливуд в качестве актрисы. Одну из самых значимых ролей девушка получила, когда ее пригласили стать девушкой Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия". Куриленко решила опубликовать фото в Instagram со съемок этого фильма.

На фото Ольга позировала в черном платье, а в руках держала туфли, идя по дороге. Рядом можно увидеть партнера Дэниела Крейга, который сыграл роль Джеймса Бонда. Мужчина был в грязном костюме и белой рубашке. "На съемках Квант милосердия", - написала Ольга под фото.

Фанаты сразу принялись комментировать фотографию: "Тебе следует снова стать девушкой Бонда!", "Самая знаковая сцена в вашей карьере", "Отличный фильм!", "Я не могу дождаться!", "Великолепно", "Один из моих самых любимых фильмов!", "Я очень надеялся снова увидеть Камиллу в "Нет времени умирать", "Господи, произведение чистой художественной красоты", "Вы были в Чили?".

Ранее сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым образом, выложив фото с соцсеть. Как видно, на новом черно-белом фото Ольга предстала на обзор публики в образе с морскими мотивами. Перед камерой актриса появилась в черно-белой полосатой кофточке, которая напоминает морскую тельняшку, а на голову надела соответствующую фуражку.

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко в одном полотенце прогулялась по кубинскому пляжу: кадры.

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко в синяках перепугала видом: "О Боже, что с вашим лицом?".

Также Politeka писала, Украинская девушка Бонда Куриленко в майке-матроске впечатлила размером декольте: "Идеально".