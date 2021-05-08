Голливудская актриса Ольга Куриленко засветила в сети свою новую татуировку

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая в свое время сыграла девушку Джеймса Бонда, поделилась снимком со съемочной площадки у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На голливудскую актрису подписаны почти 800 тысяч человек и 8 мая она решила показать своей большой аудитории, как выглядит ее новая татуировка на руке.

На кадре знаменитость позирует в сером свитере, темных обтягивающих джинсах возле реки. Волосы ее красиво развеваются на ветру.

При этом на правой руке актрисы заметно большое тату, которого раньше киноманы не видели. Возможно, Ольга сделала его для своей новой роли.

«Наслаждаемся пейзажем на съемочной площадке «Белого слона»», - написала Куриленко.

Спустя 40 минут свежее фото успело собрать свыше 70 тысяч лайков. Также поклонники комментируют увиденное, обратив внимание на тату.

«Ты такая красивая! Хорошая фотка!»,

«Надеюсь, эта татуировка подделка?", - высказались в сети.

Ранее сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым образом, выложив фото с соцсеть. Как видно, на новом черно-белом фото Ольга предстала на обзор публики в образе с морскими мотивами. Перед камерой актриса появилась в черно-белой полосатой кофточке, которая напоминает морскую тельняшку, а на голову надела соответствующую фуражку.



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