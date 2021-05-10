Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила перевоплощением для новой роли

41-летняя актриса, которая прославилась на весь мир, исполнив роль девушки Джеймса Бонда, сыграла в новом боевике, передает Politeka.net. Куриленко исполнила роль сотрудника силовых ведомств. На эксклюзивных кадрах со съемок актриса засветилась в бронежилете с оружием в руках. Она стояла около окна и целилась в кого-то. На одном из кадров несколько пуль летело ей в ответ.

«Некоторые кадры со съемок «Белого слона» сегодня!», - подписала фото актриса.

В комментариях поклонники стали хвалить новый образ звезды.

«В ожидании и в предвкушении предстоящего фильма», «Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя в этом фильме», «Замечательный опыт и ваше самовыражение», «Так грубо! Такая красивая и в такой роли», «Это подлое оружие, которое ты используешь, Ольга. Смотрится интересно», «Похоже, это будет здорово!», - пишут пользователи сети.

Ранее Ольга уже делилась кадрами со съемок. Она публиковала селфи, на котором сидела на диване, одетая в серую толстовку и бронежилет. На лице у звезды было минимум макияжа, что позволило ей выглядеть естественно.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко впервые засветила тату, примеряя бронежилет: "Крутая...".

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Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко смутила новым тату на видном месте: "Надеюсь, это подделка".