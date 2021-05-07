Актриса Ольга Куриленко змусила публіку роззявити рот від подиву
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене під час зйомок нового фільму з її участю.
Так, Ольга перебувала за містом, закарбувавши червоний захід сонця. Актриса підняла пальці вгору, вказуючи на красу за спиною. При цьому вона була практично без косметики і з розпатланим хвостиком, в сірій кофті та бронежилеті.
"Дивовижний захід сонця сьогодні на знімальному майданчику! #Джорджія #захід #кінозйомка", - повідомила вона в підписі.
Користувачі відразу ж помітили на руці Ольги велике татуювання у вигляді круглого візерунка. Раніше малюнка на її тілі помічено не було. Тому можна припустити, що Куриленко тимчасово прикрасила передпліччя заради ролі.
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Нагадаємо, Ольга в 15 років переїхала з рідного Бердянська (Запорізька область, Україна) до Москви, де її запросили працювати в модельне агентство «Red Star». Перший досвід в кіно - головна роль в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" (2005) французького режисера Діани Бертран. У січні 2008 року була обрана на роль «дівчини Джеймса Бонда» в черговому фільмі саги про агента 007.
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