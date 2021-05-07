Актриса Ольга Куриленко змусила публіку роззявити рот від подиву

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене під час зйомок нового фільму з її участю.

Так, Ольга перебувала за містом, закарбувавши червоний захід сонця. Актриса підняла пальці вгору, вказуючи на красу за спиною. При цьому вона була практично без косметики і з розпатланим хвостиком, в сірій кофті та бронежилеті.

"Дивовижний захід сонця сьогодні на знімальному майданчику! #Джорджія #захід #кінозйомка", - повідомила вона в підписі.

Користувачі відразу ж помітили на руці Ольги велике татуювання у вигляді круглого візерунка. Раніше малюнка на її тілі помічено не було. Тому можна припустити, що Куриленко тимчасово прикрасила передпліччя заради ролі.

"Що за татуювання у тебе на передпліччі?"

"крута жінка 🔥 🔥 😍 "

"Тату чи не назавжди? 😮"

"О, не знав, що у Вас тату 😲 👍"

"жінка-воїн зараз на місії, це круто, могутній солдат"

"Красиве татуювання на вашій правій руці"

Нагадаємо, Ольга в 15 років переїхала з рідного Бердянська (Запорізька область, Україна) до Москви, де її запросили працювати в модельне агентство «Red Star». Перший досвід в кіно - головна роль в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" (2005) французького режисера Діани Бертран. У січні 2008 року була обрана на роль «дівчини Джеймса Бонда» в черговому фільмі саги про агента 007.

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