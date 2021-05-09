Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль Джеймса Бонда, показала знімки одного з фільмів

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко побудувала успішну кар'єру актриси, знявшись у безлічі картин. Але найбільше українському глядачеві дівчина запам'яталася у фільмі про Джеймса Бонда" Квант милосердя", де зіграла роль дівчини головного героя. Зараз актриса активно веде соціальні мережі, де регулярно публікує різні фотографії.

На фото Ольга позувала в толстовці і штанях, сидячи серед прекрасних псів. Красуня посміхалася, поки чорні кошлаті пуделі дивилися на дівчину.

"На зйомках" білого слона " з цим чарівним букетом!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Хороша картинка, мені вона подобається!", "Красива"," Сила пуделів", " дуже ніжний образ, і щасливої для вас неділі. Красива посмішка", "Ти виглядаєш так свіжо", " що за Краса. Великий привіт з Чилі. І нехай професійні успіхи тривають", " чудова!!! Гарного дня", " Красива жінка, вітаю вас і всього найкращого, привіт з Аргентини, до побачення, друг !!".

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