Голлівудська актриса Ольга Куриленко засвітила в мережі своє нове татуювання

Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка свого часу зіграла дівчину Джеймса Бонда, поділилася знімком зі знімального майданчика у себе в Instagram, передає Politeka.net

На голлівудську актрису підписані майже 800 тисяч чоловік і 8 травня вона вирішила показати своїй великій аудиторії, як виглядає її нове татуювання на руці.

На кадрі знаменитість позує в сірому светрі, темних обтягуючих джинсах біля річки. Волосся її красиво майорять на вітрі.

При цьому на правій руці актриси помітно велике тату, якого раніше кіномани не бачили. Можливо, Ольга зробила його для своєї нової ролі.

"Насолоджуємося пейзажем на знімальному майданчику «Білого слона»», - написала Куриленко.

Через 40 хвилин свіже фото встигло зібрати понад 70 тисяч лайків. Також шанувальники коментують побачене, звернувши увагу на тату.

"Ти така красива! Хороша фотка!»,

"Сподіваюся, це татуювання підробка?", - висловилися в мережі.

Раніше повідомлялося, що популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмережа. Як видно, на новому чорно-білому фото Ольга постала на огляд публіки в образі з морськими мотивами. Перед камерою актриса з'явилася в чорно-білій смугастій кофтині, яка нагадує морську тільняшку, а на голову одягла відповідний кашкет.

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