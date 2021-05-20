Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в юном возрасте покинула Украину и пробовала начать карьеру модели. Но быстро переметнулась, став успешной актрисой. Красотка и сейчас снимается в кино, буквально недавно закончив работу над боевиком "Белый слон". Не забывает Ольга и о социальных сетях, где регулярно делиться интересными фото.

На фото красотка была в наряде с металлическими частичками. Ольга оставила волосы распущенными и ярко накрасила глаза, впечатляя чувственным взглядом.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ослепительно!", "Вы определенно сделаете этот четверг прекрасным. Удачного дня", "какая удивительно красивая женщина", "Я смотрю на тебя так, будто ты самая красивая планета в галактике", "Слишком красиво .. Я потерял дар речи", "Также счастливого четверга и для вас", "Если бы только она могла быть такой же красивой, как ты", "Спасибо, желаю вам прекрасного четверга", "Прекрасного четверга для тебя".

Сообщалось, что известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко восхитила нежным нарядом.

На свежих фото Ольга похвасталась достоинствами своей фигуры. Она позировала для фото в светлом комбинезоне с голубыми узорами. Наряд оставил плечи и зону декольте открытыми, выгодно подчеркнув аккуратные плечи актрисы и тонкие ключицы.

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