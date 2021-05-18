Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показалась в компании известного актера

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже давно уехала и построила карьеру успешной актрисы в Европе. Больше всего девушка запомнилась украинскому телезрителю по работе в фильме о Джеймсе Бонде, где сыграла роль девушки главного героя. Сейчас девушка закончила работу над очередным шедевром и регулярно делиться кадрами со съемочной площадки, как и коллеги, которые работали вместе с ней.

Так, в этот раз фото опубликовал Джереми Санде - известный актер. Мужчина показал снимок, на котором был в майке и с бейсболкой, а рядом стояла Ольга Куриленко в полосатой майке и с очками.

".... Вчера началось, как и многие другие дни на съемочной площадке, с того, что вырвало в грузовике. Но потом у меня появилась возможность поработать с этой красивой душой Ольгой Куриленко. Не позволяйте ее улыбке вводить вас в заблуждение, она вышибет вашу дверь!", - написал актер.

"Хахахахаха !!!!! Буквально! Вы были великолепны на сцене !!! Впереди великая карьера", - написала Ольга в ответ.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Чувак, она девушка Бонда !!", "Вы внезапно оказались в центре всего, что хотите… просто вкус… но это укрепляет то, что будет дальше", "Оуууу, чувак. Ее игра в «To The Wonder» разбила меня и заставила полюбить маму немного сильнее".

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