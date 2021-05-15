Популярная актриса Ольга Куриленко в компании молодого мужчины удивила "цветущим" видом

Совсем недавно Ольга рассказала, как принимала участие в съемках для новой кинокартины, ради которой даже сменила имидж. Причем звезда даже перекрасила волосы и сменила прическу. Теперь счастливая Куриленко все чаще появляется перед камерами с распущенными волосами.

В этот же раз звезда решила похвастаться кадрами из отдыха с коллегой, а также удивить сияющим видом. Рядом с молодым мужчиной актриса выглядела очень довольной, потому селфи вышли позитивными:

«Я не попрощалась!! Было так приятно познакомиться и поработать с вами @vadhird #newfriend #workbuddy #miamigomexicano» - подписала кадры Ольга, намекая снова на новую работу.

«Как это мило😍; Да здравствует Мексика, всем привет; Идеально🔥; Такая нежная!; Прекрасная и красивая женщина; Какая ты красивая .. Я тоже хотела бы поработать с тобой. Талант познается вблизи; какая сила притяжения», пишут фанаты.

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На новом фото, которое Ольга сделала сама, она запечатлела себя на съемочной площадке, очевидно, пребывая в образе из нового фильма. Перед камерой актриса появилась в серой толстовке, ее волосы зачесаны и собраны на затылке, а на лице нет макияжа, только синяки на лбу, она с серьезным видом смотрит в камеру. В подписи к фотографии Куриленко написала: "Снова съемки. Сегодня на съемочной площадке!".

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