Известная французская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показалась в компании известного актера

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко уже давно уехала и построила карьеру успешной актрисы в Европе. Больше всего девушка запомнилась украинскому телезрителю по работе в фильме о Джеймсе Бонде, где сыграла роль девушки главного героя. В конце 2020 года публично отреклась от своего украинского происхождения заявив что она "не украинка".

Так, в этот раз звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором была в майке с оголенными плечами и в креативных штанах с портретами легендарной Мерлин Монро. На фото Куриленко полосами прикрыла часть лица, идеальный макияж красиво дополнил роскошный образ.

"Надеюсь, у вас прекрасное начало недели! 😊", - написала актриса.

Фанаты поставили более 2000 лайков и написали лестные комментарии и эмодзи:

"Отличная неделя уже с утра,да. И вам того же. На Монику Белуччи похожа здесь ", "Красивое фото!!", "Вау", "Если бы вы могли видеть себя со стороны, я уверен, вы бы сказали: "Какая красивая эта женщина", "Желаю вам хорошего дня и прекрасной недели", "Волшебная женщина", "Красивая профессиональная чувственная Ольга", "Раскошная женщина".

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