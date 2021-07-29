Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, отправился на отдых за границу, и делится яркими кадрами с курорта

Руслан Евдокименко родился в браке украинской легенды Софии Ротару и музыканта Анатолия Евдокименко в 1970 году, передает Politeka.net. Это единственный ребенок супругов.

Муж украинской знаменитости умер в 2002 году. Так, сын Руслан стал единственной опорой Ротару. Сын был с матерью в самый тяжелый период ее жизни - после смерти отца. Мужчина не только поддерживал певицу, но и заставлял ее работать, и таким образом, прийти в чувства.

Сейчас Руслан также занимается делами матери, и находит время на отдых.

Недавно стало известно, что Евдокименко отправился в Италию. Сын Ротару поделился яркими кадрами с отдыха. В частности, в своих сторис он подразнил украинцев итальянскими яствами.

На кадрах Руслан показал поджаренные стейки, и бутылку вина. А позже похвастался и аппетитным десертом.

Такие вкусности Руслан ел на ночь.

"Поздний ужин... Сладких снов", - написал сын Ротару.

Отметим, ранее сын Ротару опубликовал фото с матерью, поставив геолокацию "Борисполь". Пользователи сети были заинтригованы, куда решила отправиться семья, засыпав их соответствующими сообщениями.

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