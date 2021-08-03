Модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, наслаждается отдыхом в Италии

Как пишет Politeka.net, 20-летняя девушка, которая живет в США, сейчас со своим женихом, который старше ее 12 лет, путешествует по Италии. Кадрами своего отпуска она делится на странице в Инстаграм.

В новых сторис Соня показала, как катается на велосипеде по узким улочкам, с которых открывается захватывающий вид. Девушка снимала видео прямо на ходу.

Для прогулки Соня надела крошечный черный лиф, и набросила сверху белую рубашку. Такое одеяние обнажило незагорелую часть груди девушки.

Отдыхая в Италии Соня Евдокименко не смогла отказать себе в удовольствии полакомиться круасаном с кофе.

"Время для кофе и круасанов", - написала она.

Соня Евдокименко уже успела посетить Пизу, Флоренцию и Позитано. Начало поездки пришлось как раз на годовщину отношение девушки с Денисом Ждановым. Похоже, именно так возлюбленные решили отметить эту дату.

Напомним, внучка Софии Ротару показала свои развлечения с женихом-миллионером и родителями.

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару впечатлила прогулкой в полупрозрачном платье.

А еще Politeka сообщала, что внучка Софии Ротару, закрутившая роман с миллионером, впечатлила бабушку.