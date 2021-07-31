Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новым видео
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко - 20-летняя модель. Также девушка известна как внучка знаменитой эстрадной певицы Софии Ротару. Также девушка встречается с Денисом Ждановым, который попал в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".
Соня активно ведет свои социальные сети и делится с поклонниками творческим контентом. На этот раз девушка поделилась новым видео. На кадрах модель в легком полупрозрачном платье белого цвета. Она прогуливается во Флоренции, Италия. Открыв плечи, девушка показывает свою изящность.
"Флоренция. По этим старым улицам я мечтательно блуждаю", подписала видео Соня Евдокименко.
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Поклонники девушки очаровано засыпали её комплиментами: "Легка, веселая, исходит позитив. Будь счастлива.", "Шикарная", "Великолепная", "Классное платье".
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