Внучка известной эстрадной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко радует поклонников новыми фотографиями
Как Politeka.net, 19-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, много путешествует. Девушка активно занимается моделингом и пробует себя в роли певицы. К тому же, девушка встречается с 32-летним Денисом Ждановым, который является вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".
Так, звездная внучка активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится с фанатами фотографиями из путешествий. Недавно 19-летняя модель опубликовала фотографии с отдыха в Италии. На фото Соня Евдокименко предстала в белом кружевном костюме, образ дополнила красивыми аксессуарами.
Фотографию девушки оценили ее отец и звездная бабушка София Ротару. Поклонники написали много комментариев.
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"Какая же она красивая ... Вся в бабушку", "красивая фигура, магический взгляд, блестящий ум, лучезарная улыбка - и это все ты", "невероятная Сонечка !!! Невозможно насмотреться", "Почти свадебное платье?!",- пишут фаны.
Ранее Politeka писала, что единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "яхты, виллы и...".
Напомним, что внучка Ротару на отдыхе показала, чем покорила жениха-миллионера: "Какая фигура...".
А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару в мини покрутилась перед камерой, показав красоту со всех сторон: "Вау, какая фигура".