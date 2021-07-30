Внучка известной эстрадной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко радует поклонников новыми фотографиями

Как Politeka.net, 19-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, много путешествует. Девушка активно занимается моделингом и пробует себя в роли певицы. К тому же, девушка встречается с 32-летним Денисом Ждановым, который является вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

Так, звездная внучка активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится с фанатами фотографиями из путешествий. Недавно 19-летняя модель опубликовала фотографии с отдыха в Италии. На фото Соня Евдокименко предстала в белом кружевном костюме, образ дополнила красивыми аксессуарами.

Фотографию девушки оценили ее отец и звездная бабушка София Ротару. Поклонники написали много комментариев.

"Какая же она красивая ... Вся в бабушку", "красивая фигура, магический взгляд, блестящий ум, лучезарная улыбка - и это все ты", "невероятная Сонечка !!! Невозможно насмотреться", "Почти свадебное платье?!",- пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "яхты, виллы и...".

Напомним, что внучка Ротару на отдыхе показала, чем покорила жениха-миллионера: "Какая фигура...".

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару в мини покрутилась перед камерой, показав красоту со всех сторон: "Вау, какая фигура".