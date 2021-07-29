Внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими кадрами з відпочинку зі своїм нареченим-мільйонером

Соня Євдокименко-дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка. Дівчину назвали на честь знаменитої бабусі.

19-річна Соня Євдокименко, яка пробує себе в ролі моделі і співачки, багато подорожує по світу. У нову поїздку вона вирушила разом зі своїм 32-річним нареченим Денисом Ждановим. Разом вони близько року. Жданов-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes «ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій».

На своїй сторінці в Instagram дівчина показала кадри свого італійського відпочинку.

"Пляжний день", - підписала вона знімки.

На одному з фото Соня ефектно вигнулася, позуючи на тлі моря.

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