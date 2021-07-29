Внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася новими кадрами з відпочинку зі своїм нареченим-мільйонером
Соня Євдокименко-дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка. Дівчину назвали на честь знаменитої бабусі.
19-річна Соня Євдокименко, яка пробує себе в ролі моделі і співачки, багато подорожує по світу. У нову поїздку вона вирушила разом зі своїм 32-річним нареченим Денисом Ждановим. Разом вони близько року. Жданов-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes «ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій».
На своїй сторінці в Instagram дівчина показала кадри свого італійського відпочинку.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів про свою любов, світячись від щастя: "Мені не вистачає слів..."
Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан в екстра-міні засвітила синці на ногах: несподівані кадри
Замішана в скандалі з розлученням Dzidzio Цибульська розкрила сумну правду про своє реальне життя: "Не знаю, що поїсти..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
"Пляжний день", - підписала вона знімки.
На одному з фото Соня ефектно вигнулася, позуючи на тлі моря.
Нагадавши, внучка Ротару на відпочинку показала, чим підкорила нареченого-мільйонера: "яка...»
Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару показала своє почуття стилю в зеленому міні, кадри: "Лук дня"
Також Politeka писала, що 73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "той випадок, коли мама виглядає молодшою»