Внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новыми кадрами с отдыха со своим женихом-миллионером
Соня Евдокименко – дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко. Девушку назвали в честь знаменитой бабушки.
19-летняя Соня Евдокименко, которая пробует себя в роли модели и певицы, много путешествует по миру. В новую поездку она отправилась вместе со своим 32-летним женихом Денисом Ждановым. Вместе они около года. Жданов — предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes «ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий».
На своей странице в Инстаграм девушка показала кадры своего Итальянского отдыха.
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«Пляжный день», - подписала она снимки.
На одном из фото Соня эффектно выгнулась, позируя на фоне моря.
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