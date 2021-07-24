Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко як і легендарна бабуся, вирішила стати співачкою. Також красуня будує кар'єру моделі, живучи і навчаючись в Нью-Йорку, США. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Соня Євдокименко з'явилася в чорній сукні з поясом на талії. У дівчини було відкрито одне плече, а сам наряд був досить короткий, адже не діставав навіть до коліна.

"Добрий вечір", - написала Соня під фото.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Шалено красива", "ікона стилю", "оглушлива"," яка чарівна"," ніжність"," дуже красива"," вітаємо"," неймовірно прекрасна Софія"," Добрий вечір"," як завжди - красуня"," Вау, яка фігура, який у вас зріст і вагу", " яка Порода!!!! Ви-чудові".

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