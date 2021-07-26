Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала нові кадри відпочинку в Італії, куди вирушила зі своїм нареченим-мільйонером
Днями пара відсвяткувала першу річницю стосунків. Зараз вони відпочивають в Італії. Дівчина показує відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.
Раніше Соня Євдокименко показу спільне фото з Денисом Жадановим, який старший за неї на 12 років.
Також дівчина похвалилася знімками з номера, в якому вони оселилися. Соня показала вражаючий вид з вікна.
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І стілльний інтер'єр номера.
Тепер же дівчина показала фото, зроблене під час прогулянки, блиснувши стильним аутфітом.
"Яка стильна 🔥», «яка фігура😍», "Прекрасна", - відреагували на фото фоловери дівчини.
Денис Жданов - підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30" підприємців Європи у сфері технологій».
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