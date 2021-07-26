Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала нові кадри відпочинку в Італії, куди вирушила зі своїм нареченим-мільйонером

Днями пара відсвяткувала першу річницю стосунків. Зараз вони відпочивають в Італії. Дівчина показує відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Соня Євдокименко показу спільне фото з Денисом Жадановим, який старший за неї на 12 років.

Також дівчина похвалилася знімками з номера, в якому вони оселилися. Соня показала вражаючий вид з вікна.

І стілльний інтер'єр номера.

Тепер же дівчина показала фото, зроблене під час прогулянки, блиснувши стильним аутфітом.

"Яка стильна 🔥», «яка фігура😍», "Прекрасна", - відреагували на фото фоловери дівчини.

Денис Жданов - підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30" підприємців Європи у сфері технологій».

Нагадаємо, внучка Ротару в міні покрутилася перед камерою, показавши красу з усіх боків: "Вау, яка фігура"

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару показала своє почуття стилю в зеленому міні, кадри: "Лук дня"

Також Politeka писала, що 73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "той випадок, коли мама виглядає молодшою»