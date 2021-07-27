Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як розважається зі своїм нареченим-мільйонером
19-річна дівчина не часто радує шанувальників подробицями свого особистого життя. Однак, в листопаді минулого року стало відомо, що внучка Софії Ротару виходить заміж. Обранцем Софії Євдокименко став старший за неї на 12 років Денис Жданов — підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes «ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій».
Нещодавно пара відсвяткувала річницю стосунків, і зараз разом відпочиває в Італії. На своїй сторінці в Instagram дівчина ділиться кадрами.
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Яхти, вілли, розкішні ресторани і запаморочливі види – так Софія і Денис проводять спільну відпустку.
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