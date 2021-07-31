Внучка известной эстрадной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проводит время со своим женихом-миллионером в Италии
Как Politeka.net, 20-летняя девушка, которая пробует себя в роли модели и певицы, недавно отпраздновала годовщину своих отношений с 32-летним Денисом Ждановым, который является вице-президентом по маркетингу компании Readdle и входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".
Парочка отправилась в солнечную Италию.
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На своих страницах в социальных сетях они активно делились кадрами своего отдыха – обедами в дорогих ресторанах, катанием на яхтах и остановками в роскошных отелях.
Также во время своего путешествия София Ротару и Денис Жданов посетили свадьбу друзей, которая проходила в живописном месте.
«Следуйте за мечтами», - дал совет жених Сони Евдокименко.
Ранее Politeka писала, что единственная внучка Софии Ротару показала свои VIP-развлечения с женихом-миллионером: "яхты, виллы и...".
Напомним, что внучка Ротару на отдыхе показала, чем покорила жениха-миллионера: "Какая фигура...".
А еще Politeka сообщала, что единственный сын Ротару подразнил украинцев итальянскими яствами: "Сладких снов"