Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала кадры со своим возлюбленным, а также родителями во время путешествия по Европе
Как пишет Politeka.net, очередными интересными красавица поделилась в новых сторис Инстаграма.
Известно, что 20-летняя наследница народной артистки Украины учится и живет в США, а также встречается с бизнесменом Денисом Жадановым.
Парочка пока не делает никаких громких заявлений о помолвке и свадьбе, ограничившись совместными фотоснимками во время досуга и путешествий.
Так, совсем недавно Соня рассказала, что они отправилась в путешествие по Италии. Модель со своим избранником и родителями сейчас гуляют по улицам Флоренции.
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На одном из снимков девушка нежно обнимает Дениса перед тем, как выбрать что-то вкусненькое. А на втором и третьем фото Соня позирует со своими родителями: с отцом Русланом (сын певицы Софии Ротару) и мамой Светланой.
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