Модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала стилньый образ в простом салатовом сарафане

20-летняя талантливая девушка на данный момент уехала жить и учиться в США, где уже рассказала о своих отношениях с бизнесменом Денисом Жадановым. Сейчас Соня старается не показывать возлюбленного и не говорит о нем в сети.

В Инстаграм Евдокименко выкладывает преимущественно свои фото, поэтому под постами девушка собирает много положительных отзывов и самые разные комплименты. Этот раз не был исключением.

Соня порадовала снимками из отдыха в простом, но удачном образе с салатовым сарафаном. Аккуратное декольте, отсутствие принтов и приталенный силуэт расставили правильные акценты на фигуре девушки.

«La Pausa; Красавица Сонечка!!!❤; Девочка - Лето Солнечная, Светлая и очень Милая! Хорошего тебе отдыха и отличного настроения!; Очень красивая!😍; Какая милая 😊😍🤩; Ой моя любимая ❤; Красивая Сонечка 😊; Ты похожа на произведение искусства неповторима и бесценна, Малышка 💝», - ответили в сети.

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