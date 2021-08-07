Певицы очень похожи между собой

62-летняя украинская поп-певица Аурика Ротару, родная сестра Софии Ротару, дала концерт в городе Трускавец

Как пишет Politeka.net, 27 июля этого года сестра Софии Ротару народная артистка Украины Аурелия Ротару дала сольный концерт в городе Трускавец Львовской области, на который пришло очень много людей.

После выступления во Дворце культуры им. Шевченко с артисткой захотело сфотографироваться много поклонников. На центральной площади города устроили настоящий переполох.

Заметим, что недавно Аурелия Ротару принимала участие в съемках нового певческого талант-шоу "Співають всі", ведущим которого стал Владимир Остапчук, вместе с эстрадной певицей Оксаной Пекун. Поклонники певицы написали об удивительном сходстве сестер Ротару.

"Очень похожа на сестру, Софию Михайловну 😘♥️😘♥️😘♥️♥️♥️😍", - подметили поклонники.

Стоит сказать, что София Ротару собирается выступить на фестивале "Новая волна", который состоится как раз накануне Дня Независимости 19-23 августа в российском городе Сочи. Напомним, что это не первое выступление певицы в России. В прошлом году она пела на "Песне года" в Москве. Несмотря на это, София Ротару будет выступать на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" 24 августа, куда прилетит прямо из Сочи.

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