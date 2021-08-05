Пристрасті навколо святкового концерту до Дня Незалежності України розпалюються

Так, з’явився повний список артистів, які виступлять цього дня. Однак реакція українців на нього виявилася неоднозначною.

Святкове шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни» розпочнеться на НСК «Олімпійський» увечері 24 серпня. У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Повний перелік виглядає наступним чином: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, Воплі Відоплясова, Брати Гадюкіни, Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталія Могилевська, Людмила Монастирська, Океан Ельзи, Віктор Павлік, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, Руслана, Скай, Скрябін, Христина Соловій, ТНМК, Brutto, Dorofeeva, Dzidzio, Go_A, Jamala, KAZKA, Monatik, Mozgi, Tayanna, Verka Serduchka, Kyiv Symphony Orchestra, Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Однак не всім сподобався такий склад.

«А де the Hardkiss, Melovin, Макс Барських, Khayat, і ще можу перелічити список крутих виконавців? Список наче непоганий, але якось не те, невже з року в рік ми повинні бачити одну Полякову і Монатіка з Винником?», «Де Хардкіс, Онука, Джамала, Антитіла, Козак систем, Без обмежень та інші?», «О добре що скинули відразу список виконавців, щоб відразу зрозуміло було, що концерт я точно дивитись не буду, от де the hardkiss, onuka, без обмежень, які і популярні і дійсно вписуються в тематику концерту?», «Дивно, що немає онуки, Хардкіс і Антитіл. Зате Потап в трьох іпостасях», "Хардкіс і NK не вистачає", "Половина повне дно, а те що нема Хардкісс взагалі відбиває бажання дивитися" - пишуть у мережі.

Зазначимо раныше музиканти Green Grey поскаржилися, що спочатку їм також запропонували взяти участь у святковому концерті, проте пізніше гурт сповістили, що виступати будуть тільки україномовні артисти, тому оскыльки в них нема жодної пісні українською, виступити вони не зможуть.

В результаті група вирішила провести власний концерт у день свята.

Нагадаємо, рок-гурт Green Grey заборонили співати на концерті на честь Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, концерт до Дня Незалежності, чи виступатимуть Кароль і Винник.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль здивувала визнанням після спільного виходу з Зарицькою з KAZKA.