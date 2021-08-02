Висхідна зірка українського шоу-бізнесу Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала, як вирушила гуляти в парк
Як пише Politeka.net, Соня Кей пішла по стопах тітки і стала співачкою. Красуню навіть номінували в якості " прориву року "за версією" Золотий жар-птиці", але нагороду виконавиця не отримала в 2018 році. Нещодавно співачка вийшла заміж і продовжує активно вести Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.
На нових фото красуню гуляти по Добропарку, який знаходиться недалеко від столиці України-Києва. Соня одягла топ і шортики для прогулянки на свіжій природі. На фото дівчина позувала у рослин у вигляді серця.
"Сьогодні був класний день", - написала Соня.
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Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:
"Супер"," красуня"," яка краса", " бажаю тобі Сонечка якомога більше таких щасливих сонячних днів. Будь щаслива люби і будь кохана!".
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