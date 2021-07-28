Известная украинская певица Соня Кей, племянница легенды украинской эстрады Софии Ротару, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Соня решила пойти по стопам Ротару, став певицей. Красотку даже номинировали как "Прорыв года" несколько лет назад. Красотка замужем за хоккеистом, а недавно вернулась из Болгарии, где отдыхала на Черном море. Не забывает красотка и об Инстаграм, где регулярно подогревает интерес фанатов к своему творчеству.
На новом фото Соня показалась в черном мини-платье, позируя в лифте перед зеркалом. Красотка снимала себя на телефон, демонстрируя роскошную фигурку.
"Привет", - написала певица под фото, отметив, что она сейчас находится в столице Украины - Киеве.
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Фанаты, включая Софию Ротару, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Добрый день", "Маленькое черное платье", "Невероятная красавица. Солнышко, ты как всегда очаровательная, роскошная, лучшая и яркая. Какая же ты замечательная".
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