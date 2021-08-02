Восходящая звезда украинского шоу-бизнеса Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала, как отправилась гулять в парк
Как пишет Politeka.net, Соня Кей пошла по стопам тети и стала певицей. Красотку даже номинировали в качестве "Прорыва года" по версии "Золотой жар-птицы", но награду исполнительница не получила в 2018 году. Недавно певица вышла замуж и продолжает активно вести Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
На новых фото красотку гулять по Добропарку, который находится недалеко от столицы Украины - Киева. Соня надела топ и шортики для прогулки на свежей природе. На фото девушка позировала у растений в виде сердца.
"Сегодня был классный день", - написала Соня.
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Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:
"Супер", "Красотка", "Какая красота", "Желаю тебе Сонечка как можно больше таких счастливых солнечных дней. Будь счастлива люби и будь любима!".
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