Софія Ротару напередодні святкового концерту до Дня Незалежності України, в якому вона братиме участь, виступить в Росії

Як свідчать афіші, які з'явилися в мережі, у Ротару запланований виступ в місті Сочі на фестивалі "Нова хвиля", який пройде 19-23 серпня. Афішу опублікували на офіційній сторінці "Нової хвилі" в соцмережі "Інстаграм", передає Politeka.net

"Я буду на Хвилі. А ти?", - написано в афіші.

Нагадаємо, в 2020 році Софія Ротару виступила на «Пісні року» в Москві.

Концерт, в якому взяли участь багато скандальних зірок, серед яких Ані Лорак з Таїсією Повалій, відбувся п'ятого грудня на московському стадіоні ВТБ Арена.

Як відомо, незважаючи на це Ротару виступатиме на святковому шоу "незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни "на НСК" Олімпійський " 24 серпня в День Незалежності України.

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