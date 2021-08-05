Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала яскраві кадри з відпочинку в красивому місці
Як повідомляє Politeka.net, юна модель, блогерка і починаюча співачка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної артистки Софії Ротару, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу чарівна красуня і наречена мільйонера Соня опублікувала в соцмережі милі фото зі свого відпочинку. Як видно, дівчина відображена в красивій локації, вона п'є чай, сидячи на шезлонгу і приймаючи сонячні ванни. Перед камерою модель з'явилася в білосніжних мереживних брюках і коротенькому рожевому топіку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вираз.
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У підписі до фотографій Євдокименко написала: "Куди б ви не пішли, йдіть всім своїм серцем". Користувачі тут же почали обговорювати публікацію, засинаючи Соню компліментами в коментарях до фото.
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