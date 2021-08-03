Модель и певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя на прогулке по Флоренции

Как пишет Politeka.net, молодая красавица живет в Нью-Йорке, США. Соня там учится, а еще пробует себя в качестве певицы и модели. Сейчас девушка вместе с родителями и женихом-миллионером, который старше нее на 12 лет, в Италии, откуда Евдокименко делится кадрами в Инстаграм.

На новом видео Соня показалась в легкой блузе, которую практически спустила с плеч, а еще леопардовых штанах. Образ Евдокименко дополнила стильными очками и сумочкой. Как можно заметить, красотка решила посетить Флоренцию.

"Беседы во Флоренции", - написала красотка под видео.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"На маму Светлану очень похожа. Будь счастлива Сонечка!", "Красавица!!! Вся в бабушку!!!", " Соня! ну очень шикарно выглядите, Софию Михайловну! покажите тоже"

Напомним, Внучка Софии Ротару показала свои развлечения с женихом-миллионером и родителями

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