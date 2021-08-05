Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала яркие кадры с отдыха в красивом месте

Как сообщает Politeka.net, юная модель, блогерша и начинающая певица Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз очаровательная красотка и невеста миллионера Соня опубликовала в соцсети милые фото со своего отдыха. Как видно, девушка запечатлена в красивой локации, она пьет чай, сидя на шезлонге и принимая солнечные ванны. Перед камерой модель появилась в белоснежных кружевных брюках и коротеньком розовом топике. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивое выражение.

В подписи к фотографиям Евдокименко написала: "Куда бы вы ни пошли, идите всем своим сердцем". Пользователи тут же начали обсуждать публикацию, засыпая Соню комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Внучка Софии Ротару в силуэтном платье показала фигуру с выгодного ракурса: "Похожа на произведение искусства".

Как сообщала Politeka, Внучка Ротару в крошечном лифе засветила свои незагорелые места: "Время для…".

Также Politeka писала, что Внучка Софии Ротару со спущенной блузой прогулялась по улочкам Флоренции: "Вся в бабушку!".