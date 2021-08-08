Помощник и организатор концертов Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл секрет артистки

Как передавала Politeka.net, недавно легендарная певица София Ротару отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 74 года. На этот праздник собралась почти вся семья, к певице приехал её единственный сын Руслан со своей женой Светланой. Также приехала и внучка Ротару Соня Евдокименко, которая уехала покоротять модельный бизнес в США.

Поклонники Софии Ротару часто обращают внимание на то, как молодо выглядит певица. Кто-то говорит про вставные зубы, а кто про инъекции красоты. Также есть слух, что певица носит силиконовую маску, которая разглаживает все надостки кожи. Концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал секрет артистки. Об этом сообщают СМИ.

"Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже восполняет минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода", - пояснил Лавров.

Также, помощник Софии Ротару рассказал о том, что пока неизвестно, что будет с гастролями артистки всвязи с пандемией.

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