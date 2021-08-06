Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, сверкнула ножками в смелом мини
Внучка украинской легенды сейчас набирает популярность в Сети, сообщает Politeka.net. На Инстаграм-страницу девушки уже подписаны 162 тысячи человек.
Красотка регулярно хвастается фигурой на фото. Сейчас модель отдыхает за границей.
На новых кадрах Соня блистает в белоснежном мини-платье с нескромным декольте и обычных вьетнамках. Ткань обтянула фигуру девушки, а благодаря длине стали видны стройные ножки.
"Сегодня", - написала Соня.
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Почти за час пост собрал сотни лайков и много комментариев.
"👏👏 молодчина👏🔥", "Невероятно красивая 😍", "Прекрасная", "Симпатюлька 😊😍🤩", "Необыкновенной красоты! Восхищаюсь Вами всегда!", - написали пользователи сети.
Отметим, Соня Евдокименко раскрыла секрет своей привлекательности. Девушка рассказала, что занимается спортом, но при этом летом в более расслабленном режиме. С утра у модели растяжка с элементами пилатеса и 2-3 раза в неделю тренировки со своим весом, кардио или НIIТ.
Также девушка пользуется косметическими средствами по уходу за собой. В частности, красотка использует кварцевый роллер и маска с белой глиной, которые хорошо корректируют форму лица.
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