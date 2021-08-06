Модель показала себя во всей красе

Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, сверкнула ножками в смелом мини

Внучка украинской легенды сейчас набирает популярность в Сети, сообщает Politeka.net. На Инстаграм-страницу девушки уже подписаны 162 тысячи человек.

Красотка регулярно хвастается фигурой на фото. Сейчас модель отдыхает за границей.

На новых кадрах Соня блистает в белоснежном мини-платье с нескромным декольте и обычных вьетнамках. Ткань обтянула фигуру девушки, а благодаря длине стали видны стройные ножки.

"Сегодня", - написала Соня.

Почти за час пост собрал сотни лайков и много комментариев.

"👏👏 молодчина👏🔥", "Невероятно красивая 😍", "Прекрасная", "Симпатюлька 😊😍🤩", "Необыкновенной красоты! Восхищаюсь Вами всегда!", - написали пользователи сети.

Отметим, Соня Евдокименко раскрыла секрет своей привлекательности. Девушка рассказала, что занимается спортом, но при этом летом в более расслабленном режиме. С утра у модели растяжка с элементами пилатеса и 2-3 раза в неделю тренировки со своим весом, кардио или НIIТ.

Также девушка пользуется косметическими средствами по уходу за собой. В частности, красотка использует кварцевый роллер и маска с белой глиной, которые хорошо корректируют форму лица.

Напомним, внучка Софии Ротару покорила красотой на отдыхе в компании пушистого друга

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