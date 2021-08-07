София Ротару 7 августа празднует свое 74-летие
Как пишет Politeka.net, неувядающая София Ротару продолжает радовать своим молодым видом. Хоть звезде и 74 исполнилось сегодня, она выглядит далеко не на свои года. Легенда украинской эстрады собралась в праздничный день с внучкой Соней и невесткой Светланой Евдокименко.
Светлана решила в сторис показать, как проходит празднование. На кадрах можно увидеть за столом Соню Евдокименко и саму Ротару, пока невестка отошла от стола, чтобы всех и себя снять. Красотка внучка также опубликовала это видео в сторис.
На фан-страничке Ротару также появились эти кадры.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
Худенькая дочь Ольги Сумской примерила слишком короткую юбку: "Прям как школьница"
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Эллерт, оставшийся без Мишиной, затаил обиду на Андрея Рыбака: "Чуть меньше стало друзей"
"Чудесных Минут Вдохновения
Улыбок Друзей,Их Тепла,
Желаю Тебе В День Рождения
Чтоб Ты Всех Счастливей Была!", - написано было под видео.
Фанаты сразу начали комментировать:
"Прекрасного отдыха", "Очаровашка", "Удачи вам", "С Днём рождения!!! Любимая, неповторимая !!!!!", "С днем рождения!! Желаю здоровья благополучия и творческих успехов!!".
Напомним, единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами
А еще Politeka писала, что внучка Ротару в белом платье и обычных вьетнамках покорила видом на отдыхе
Также Politeka сообщала, что семья Ротару собралась в полном составе, от внучки глаз не отвести