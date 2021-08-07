София Ротару 7 августа празднует свое 74-летие

Как пишет Politeka.net, неувядающая София Ротару продолжает радовать своим молодым видом. Хоть звезде и 74 исполнилось сегодня, она выглядит далеко не на свои года. Легенда украинской эстрады собралась в праздничный день с внучкой Соней и невесткой Светланой Евдокименко.

Светлана решила в сторис показать, как проходит празднование. На кадрах можно увидеть за столом Соню Евдокименко и саму Ротару, пока невестка отошла от стола, чтобы всех и себя снять. Красотка внучка также опубликовала это видео в сторис.

На фан-страничке Ротару также появились эти кадры.

"Чудесных Минут Вдохновения

Улыбок Друзей,Их Тепла,

Желаю Тебе В День Рождения

Чтоб Ты Всех Счастливей Была!", - написано было под видео.

Фанаты сразу начали комментировать:

"Прекрасного отдыха", "Очаровашка", "Удачи вам", "С Днём рождения!!! Любимая, неповторимая !!!!!", "С днем рождения!! Желаю здоровья благополучия и творческих успехов!!".

Напомним, единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами

А еще Politeka писала, что внучка Ротару в белом платье и обычных вьетнамках покорила видом на отдыхе

Также Politeka сообщала, что семья Ротару собралась в полном составе, от внучки глаз не отвести



