Украинская легендарная исполнительница София Ротару покорила видом в белом

Певица София Ротару не устает поражать своим внешним видом, сообщает Politeka.net. В этот раз единственный сын звезды, Руслан Евдокименко, разместил фото, на котором его мама блистает в белом платье.

Артистка будто сияет от счастья, поражая красотой и молодостью. Завершили ее образ стильные аксессуары, в частности, шляпка и очки от солнца, а рядом можно заметить цветы.

В посте любящий сын поздравил мать с 74-летием.

"С Днем рождения, Мама! Будь здорова и счастлива. Люблю тебя больше жизни! ❤️", - написал Руслан.

"Поздравляем!", - прокомментировал один из подписчиков.