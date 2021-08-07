Украинская легендарная исполнительница София Ротару покорила видом в белом
Певица София Ротару не устает поражать своим внешним видом, сообщает Politeka.net. В этот раз единственный сын звезды, Руслан Евдокименко, разместил фото, на котором его мама блистает в белом платье.
Артистка будто сияет от счастья, поражая красотой и молодостью. Завершили ее образ стильные аксессуары, в частности, шляпка и очки от солнца, а рядом можно заметить цветы.
В посте любящий сын поздравил мать с 74-летием.
"С Днем рождения, Мама! Будь здорова и счастлива. Люблю тебя больше жизни! ❤️", - написал Руслан.
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"Поздравляем!", - прокомментировал один из подписчиков.