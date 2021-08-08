Украинская легендарная исполнительница София Ротару покорила видом

Как сообщает Politeka.net, София Ротару продолжает восхищать поклонников своей внешностью. Украинская певица прекрасно выглядит в свои 74 года, и кажется будто совсем не стареет. К тому же она активно выступает и пишет новые песни.

Новый хит популярной исполнительницы "Ледяные дожди" можна уже услышать. Певица выложила кусочек премьеры в своем блоге в Instagram.

Ротару опубликовала фрагмент песни, наложенный на кадры ее последней фотосессии. В подписи звезда отметила, что новая песня появится на всех цифровых площадках. Она предложила пользователям сети ее послушать и написать в комментариях, что они думают о новинке.

Для обложки песни София Ротару предпочла облачиться с джинсовый look. На ней – оверсайз куртка из светлого денима с накладными карманами и черный облегающий топ.

Пользователи сети начали комментировать моложавый вид артистки. Некоторые отметили, что 74-летняя певица выглядит моложе своих лет. Другие хвалили ее за премьеру.

"С премьерой! Вы наша Гордость", "София Михайловна это невероятноя песня!", "Песня затронула все струны сердца! 💔 До мурашек в каждой клеточке тела", - писали в комментариях.

Напомним, единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами.

Как Politeka писала, что внучка Ротару в белом платье и обычных вьетнамках покорила видом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что семья Ротару собралась в полном составе, от внучки глаз не отвести.