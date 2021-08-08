Украинская легендарная исполнительница София Ротару покорила видом
Как сообщает Politeka.net, София Ротару продолжает восхищать поклонников своей внешностью. Украинская певица прекрасно выглядит в свои 74 года, и кажется будто совсем не стареет. К тому же она активно выступает и пишет новые песни.
Новый хит популярной исполнительницы "Ледяные дожди" можна уже услышать. Певица выложила кусочек премьеры в своем блоге в Instagram.
Ротару опубликовала фрагмент песни, наложенный на кадры ее последней фотосессии. В подписи звезда отметила, что новая песня появится на всех цифровых площадках. Она предложила пользователям сети ее послушать и написать в комментариях, что они думают о новинке.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Кароль с гордостью засветила массивное кольцо на безымянном пальце: "Прям Хюррем Султан"
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Огромный крокодил всплыл на украинском курорте, фото: есть жертва
Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше: "Ой, Вадюся..."
Для обложки песни София Ротару предпочла облачиться с джинсовый look. На ней – оверсайз куртка из светлого денима с накладными карманами и черный облегающий топ.
Пользователи сети начали комментировать моложавый вид артистки. Некоторые отметили, что 74-летняя певица выглядит моложе своих лет. Другие хвалили ее за премьеру.
"С премьерой! Вы наша Гордость", "София Михайловна это невероятноя песня!", "Песня затронула все струны сердца! 💔 До мурашек в каждой клеточке тела", - писали в комментариях.
Напомним, единственный сын Софии Ротару показал счастливую певицу в белом платье и с цветами.
Как Politeka писала, что внучка Ротару в белом платье и обычных вьетнамках покорила видом на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что семья Ротару собралась в полном составе, от внучки глаз не отвести.