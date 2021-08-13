Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко в необычном колье рассказала о том, как живет в Нью-Йорке

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко известная модель и начинающая певица. Она является внучкой легендарной артистки Софии Ротару. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни

На этот раз модель поделилась новыми сториз на своей странице в Инстаграм. На них модель отвечала на вопросы поклонников. Она рассказала, какой город для неё является идеальным для жизни.

"Город который даёт силы, вдохновение, возможности познать новое, там где порой встречаются преграды. Сейчас для меня это Нью-Йорк", ответила Соня.

Также, девушка рассказала, что сейчас большинство времени проводит в Нью-Йорке, поскольку учится там в университете на дизайнера.

Стоит отметить, что на последнем фото внучка Софии Ротару позирует в колье Van Cleef & Arpels. Она во многом повторяет легендарный аксессуар 1968 года и стоит 580 тыс. грн. Такое колье было у легендарной актрисы Грейс Келли.

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